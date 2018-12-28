Вступили в силу новые правила для более тщательных проверок в Шенгене

"Сегодня мы заполняем очень значительный пробел по части безопасности ЕС. Государства-члены будут обязаны вводить предупреждения о признаках причастности к терроризму в усиленную Шенгенскую информационную систему", - заявил по этому случаю член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Он пояснил, что отныне любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением взаимодействующих информационных систем ЕС - SIS, а также других информационных систем по безопасности, границам и миграции.

Член Еврокомиссии, отвечающий за союз безопасности, Джулиан Кинг в свою очередь подчеркнул, что SIS является главным инструментом безопасности ЕС: благодаря этой системе национальные власти (государств-членов ЕС - ИФ) могут обнаруживать и задерживать преступников и террористов, где бы они ни находились в Европе.

По его словам, новое требование по созданию (антитеррористических - ИФ) предупреждений в системе SIS поможет сделать Европу более безопасной, особенно когда речь идет о борьбе с терроризмом.