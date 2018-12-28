В новогоднюю ночь продлевается работа общественного транспорта в Таллинне
В новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы совершат дополнительные рейсы, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
31 декабря транспорт работает по будничному расписанию, а 1 января по воскресному. В ночь с 31 декабря на 1 января продлевается время работы на основных линиях общественного транспорта столицы.
Автобусы линии 1A будут дополнительно выходить из центра города в 01.00, 02.00, 03.00, а в обратном направлении в 01.30, 02.30, 03.30; автобусы 8, 40, 42, 60, 63, 67 и 68 - из центра города в 01.00, 02.00, 03.00, обратно в 00.30, 01.30 и 02.30, а линии 8 также и в 3.30; автобусы линии 18 из центра города в 01.00, 02.10, 03.20, обратно в 00.30, 01.35 и 02.45.
Ночные автобусы линий 1A и 8 будут отправляться с остановки «Хобуяама», линий 18 и 40 - с остановки Хобуяама у Главпочтамта и останавливаться на остановке «Площадь Вабадузе» на Пярнуском шоссе (рядом с Яаниской церковью), а автобусы линий 42, 60, 63, 67 и 68 - на своих обычных остановках.
Троллейбусы линий 1 и 3 дополнительно отправятся от остановки Тынисмяги в 01.00, 02.00, 03.00, а обратно в 00.30, 01.30 и 02.30.
Трамваи линии 1 ночью отправятся в путь от остановки «Хобуяама» в направлении Копли в 01.00, 02.00, 03.00, а в направлении Кадриорга - в 00.45, 01.45 и 02.45; трамваи линии 4 от той же остановки в направлении Пярнуского шоссе в 01.00, 02.00, 03.00 и в направлении аэропорта - в 00.30, 01.30 и 02.30.
31 декабря с 23.00 троллейбусы линий 1 и 3 пойдут до остановки Тынисмяги с разворотом там в направлении Мустамяэ. На автобусных линиях 21 и 41 в направлении Балтийского вокзала отменяется остановка «Площадь Вабадузе», автобусы будут останавливаться на остановке «Тынисмяги»; в направлении от центра города автобусы линий 21, 40 и 41 будут останавливаться на остановке «Площадь Вабадузе» на Пярнуском шоссе (около Яаниской церкви); автобусы линий 16, 17 и 23 в направлении от центра города будут останавливаться на остановке «Площадь Вабадузе» около Английского колледжа на бульваре Эстония.