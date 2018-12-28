В новогоднюю ночь продлевается работа общественного транспорта в Таллинне

31 декабря транспорт работает по будничному расписанию, а 1 января по воскресному. В ночь с 31 декабря на 1 января продлевается время работы на основных линиях общественного транспорта столицы.

Автобусы линии 1A будут дополнительно выходить из центра города в 01.00, 02.00, 03.00, а в обратном направлении в 01.30, 02.30, 03.30; автобусы 8, 40, 42, 60, 63, 67 и 68 - из центра города в 01.00, 02.00, 03.00, обратно в 00.30, 01.30 и 02.30, а линии 8 также и в 3.30; автобусы линии 18 из центра города в 01.00, 02.10, 03.20, обратно в 00.30, 01.35 и 02.45.

Ночные автобусы линий 1A и 8 будут отправляться с остановки «Хобуяама», линий 18 и 40 - с остановки Хобуяама у Главпочтамта и останавливаться на остановке «Площадь Вабадузе» на Пярнуском шоссе (рядом с Яаниской церковью), а автобусы линий 42, 60, 63, 67 и 68 - на своих обычных остановках.

Троллейбусы линий 1 и 3 дополнительно отправятся от остановки Тынисмяги в 01.00, 02.00, 03.00, а обратно в 00.30, 01.30 и 02.30.

Трамваи линии 1 ночью отправятся в путь от остановки «Хобуяама» в направлении Копли в 01.00, 02.00, 03.00, а в направлении Кадриорга - в 00.45, 01.45 и 02.45; трамваи линии 4 от той же остановки в направлении Пярнуского шоссе в 01.00, 02.00, 03.00 и в направлении аэропорта - в 00.30, 01.30 и 02.30.