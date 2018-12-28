Дядя-рецидивист убил своего семилетнего племянника. Полиция раскрыла подробности жестокой расправы под Рождество в Хельсинки

По данным следствия, подозреваемый пришёл в гости к родственникам в квартиру в районе Арабианрата 24 декабря, в канун Рождества. В квартире, помимо него, были двое взрослых и двое маленьких детей, но они не пострадали. Всё произошло очень быстро и неожиданно, пишет Fontanka.

«Ситуация развивалась так быстро, что в неё не успели вмешаться. Подозреваемый был допрошен один раз, и он рассказал о своих заблуждениях, которые толкнули его на такой шаг. Было использовано холодное оружие, и цель убийства была очевидна», – заявила руководитель следствия Кирси Кант из Департамента полиции Хельсинки.

Мальчику вызвали скорую и пытались оказать первую помощь, но затем преступник вновь заполучил ребёнка и заперся с ним в квартире.

Мотив преступления полиция не раскрывает. Подозреваемый свою вину признал. В настоящее время также неизвестно, был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков.