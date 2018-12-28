СМИ: в Египте взорвали автобус с туристами, есть жертвы

Трагедия случилась в районе пирамид Гизы, в 25 км к юго-западу от центра Каира, сообщает телеканал Sky News Arabia.
В результате взрыва погибли два туриста из Вьетнама. Как рассказали в МВД Египта, еще десять человек получили ранения. В частности, пострадали гид и водитель автобуса, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что самодельное устройство взорвалось в 18.15 по местному времени (совпадает с эстонским). Как уточняет DW со ссылкой на Al-Arabiya, причиной взрыва стала детонация установленной на обочине дороги мины.
По некоторым данным, автобус перевозил туристов восточноазиатских стран, пишет "Интерфакс".
На место происшествия выехали силы правопорядка, обстоятельства выясняются.
الصورة الأولى لحادث أنفجار أتوبيس سياحي بطريق المريوطية هرم pic.twitter.com/vP7j6V4IoP— Nadia Mohamed (@2007Nadia) 28 декабря 2018 г.