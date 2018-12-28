Пт, 28.12.2018
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СМИ: в Египте взорвали автобус с туристами, есть жертвы

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Египетские пирамиды.

ФОТО: MARIO GOLDMAN / AFP

Трагедия случилась в районе пирамид Гизы, в 25 км к юго-западу от центра Каира, сообщает телеканал Sky News Arabia.

В результате взрыва погибли два туриста из Вьетнама. Как рассказали в МВД Египта, еще десять человек получили ранения. В частности, пострадали гид и водитель автобуса, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что самодельное устройство взорвалось в 18.15 по местному времени (совпадает с эстонским). Как уточняет DW со ссылкой на Al-Arabiya, причиной взрыва стала детонация установленной на обочине дороги мины.

По некоторым данным, автобус перевозил туристов восточноазиатских стран, пишет "Интерфакс".

На место происшествия выехали силы правопорядка, обстоятельства выясняются.

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