Пт, 28.12.2018
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

В церкви Олевисте накормили около 1000 бедных и бездомных людей

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В церкви Олевисте накормили бездомных и малоимущих людей.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Таллинне в церкви Олевисте в пятницу, 28 декабря, уже в 17-й раз прошла традиционная рождественская служба для бедных и бездомных.

В этот раз отметить Рождество пришли порядка тысячи нуждающихся, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Всем собравшимся предлагалось горячее и сладости. Также перед гостями выступили певцы, музыканты и даже хор военнослужащих. 

Многие принимавшие поздравления говорили, что благодаря таким встречам всегда чувствуешь, что рядом есть кто-то, кто сможет помочь сохранить надежду. 

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