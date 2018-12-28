В церкви Олевисте накормили около 1000 бедных и бездомных людей

В этот раз отметить Рождество пришли порядка тысячи нуждающихся, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Всем собравшимся предлагалось горячее и сладости. Также перед гостями выступили певцы, музыканты и даже хор военнослужащих.