В церкви Олевисте накормили около 1000 бедных и бездомных людей
28 декабря 2018, 21:10
В Таллинне в церкви Олевисте в пятницу, 28 декабря, уже в 17-й раз прошла традиционная рождественская служба для бедных и бездомных.
В этот раз отметить Рождество пришли порядка тысячи нуждающихся, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Всем собравшимся предлагалось горячее и сладости. Также перед гостями выступили певцы, музыканты и даже хор военнослужащих.
Многие принимавшие поздравления говорили, что благодаря таким встречам всегда чувствуешь, что рядом есть кто-то, кто сможет помочь сохранить надежду.