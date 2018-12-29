Как оформить интерьер, если не хватает солнца

Трудно представить, что эта квартира находится в северной столице — скорее, где-нибудь в Средиземноморье. Такого эффекта дизайнер Маргарита Сивухина добилась с помощью отделки и мебели: выкрасила стены в сочный желтый и нежный голубой цвета. Правда, на случай холодных дней в квартире есть еще и камин.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Несущая стена делит квартиру на две части: пространство ближе к входу отдали под общественные помещения. Здесь дизайнер обустроила кухню-гостиную, рабочий кабинет и гостевой санузел с душевой. Дальше — приватные комнаты: спальня, детская и гостевая-кабинет плюс большая ванная.

«Мы с самого начала решили, что стены будем красить в разные оттенки. Дом новый, стены еще могут дать усадку, поэтому вместо финишной штукатурки я посоветовала использовать флизелиновые обои под покраску. В отличие от штукатурки они не трескаются плюс приятнее на ощупь. А для акцентов в каждой комнате добавили обои с принтом», — рассказывает дизайнер.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

На пол в жилых помещениях положили паркет, в кухне и санузлах — керамогранит. Интересное решение — каменная мозаика, выложенная вручную по кругу в прихожей. В отделке санузлов сочетали водостойкую краску с плиткой — это практично.

Вопрос с хранением решили с помощью встроенных и отдельно стоящих шкафов. «Помещение, которое изначально должно было быть гардеробной, сделали небольшим кабинетом для хозяйки. В нем поместились два шкафа: один — для одежды, второй — для книг. И, конечно, большой рабочий стол поставили у окна. Столешницу для него заказали в мастерской, а яркие ножки нашли в ИКЕА», — рассказывает автор проекта.