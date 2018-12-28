Вальтер. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня утром скончался 16-летний Вальтер, которому в 2017 году сделали пересадку легких. Он страдал от муковисцидоза, пишет Postimees.

В начале февраля прошлого года передача «Рингвааде» показала сюжет о тогда еще 15-летнем Вальтере, нуждавшегося в пересадке легких. После 15 месяцев ожидания ему сделали трансплантацию, и Вальтер стал первым ребенком в Эстонии, которому пересадили новые легкие. Сегодня утром Вальтер скончался.

«Мы склоняем головы в трауре и вспоминаем смелого и жизнерадостного Вальтера, который после долгой борьбы с болезнью ушел от нас к ангелам», - написал Детский фонд Клиники Тартуского университета на своей страничке в Facebook.