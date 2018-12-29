Фото: в Какумяэ продается красивая вилла

На участке площадью 2157 м² находится двухэтажный жилой дом площадью около 250 м², также есть отдельно стоящая баня с бассейном.

Дом с деревянным каркасом был построен в 2006 году. В строительстве использовались только высококачественные отделочные материалы. Полы покрыты, в основном, дубовым паркетом, на нижнем этаже использованы мраморные плиты.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме семь комнат. На первом этаже - отдельная кухня, просторная прихожая, а также две спальни. В большой спальне есть отдельная ванная. На этом же этаже есть гараж с отдельным входом и техническое помещение.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся три спальни, из которых в одной - большая гардеробная. Также на этаже -просторный атриум с выходом на один из двух балконов.

Основной системой отопления в доме является земляное отопление. Также в гостиной на первом этаже есть камин.

ФОТО: KV.EE

В стоимость входит кухонная мебель со встроенной техникой. Прочая мебель по договоренности.

С другой стороны двора находится баня, состоящая из просторного предбанника с камином, бассейна, туалета, помывочной и парилки.

Большой участок ухожен и озеленен добросовестным хозяином. Вокруг участка много зелени, за домом находится лес, соседи только с одной стороны.