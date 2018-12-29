Сб, 29.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Фото: в Какумяэ продается красивая вилла

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Какумяэ является быстроразвивающимся и высоко ценящимся жилым районом в Таллинне. Пляж находится на расстоянии короткой прогулки. В районе развита сеть пешеходных дорог. А конкретное место, на котором стоит красивый дом, является одним из самых лучших в Какумяэ!

На участке площадью 2157 м² находится двухэтажный жилой дом площадью около 250 м², также есть отдельно стоящая баня с бассейном.

Дом с деревянным каркасом был построен в 2006 году. В строительстве использовались только высококачественные отделочные материалы. Полы покрыты, в основном, дубовым паркетом, на нижнем этаже использованы мраморные плиты. 

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме семь комнат. На первом этаже - отдельная кухня, просторная прихожая, а также две спальни. В большой спальне есть отдельная ванная. На этом же этаже есть гараж с отдельным входом и техническое помещение. 

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся три спальни, из которых в одной - большая гардеробная. Также на этаже  -просторный атриум с выходом на один из двух балконов. 

Основной системой отопления в доме является земляное отопление. Также в гостиной на первом этаже есть камин. 

ФОТО: KV.EE

В стоимость входит кухонная мебель со встроенной техникой. Прочая мебель по договоренности.

С другой стороны двора находится баня, состоящая из просторного предбанника с камином, бассейна, туалета, помывочной и парилки. 

Большой участок ухожен и озеленен добросовестным хозяином. Вокруг участка много зелени, за домом находится лес, соседи только с одной стороны. 

Интересно? Посмотрите еще и СЮДА.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ