Сб, 29.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

СМИ России: год свиньи подложит свинью россиянам

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Свинья.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В обзоре российских газет 29 декабря:

«Ведомости»: риски для системы

Газета «Ведомости» в последнем номере уходящего года публикует прогнозы экспертов о том, что ждет российскую политику в 2019 году. Аналитики прогнозируют новые протесты, реформирование партий, усиление силовиков и эскалацию по внешней политике.

Профессор высшей школы экономики Николай Петров не исключает новых провалов власти на губернаторских выборах. «Сентябрьские выборы 2018 г. показали, что политтехнологическая модель не известных никому губернаторов-назначенцев перестает работать. Самое важное, что нет адекватной реакции Кремля на это», - отмечает эксперт.

Политолог Аббас Галлямов не исключает, что Кремль проиграет еще несколько губернаторских кампаний. Либо он выиграет их ценой такого напряжения административного ресурса и таких скандалов, что это окончательно дискредитирует избирательную систему в масштабах всей страны.

С этим согласен и руководитель фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский. «Нынешний год показал, что протестный потенциал, который увеличивался, тем не менее находил свой выход преимущественно в электоральном поле, на выборах, а не в уличных протестах. Это означает, что и в следующем году выборы будут непростыми и это потребует большей эффективности работы власти на выборах, а также приведет к началу интенсивного обновления партийной системы, в том числе в связи с подготовкой к выборам в Госдуму в 2021 году», - считает эксперт.

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