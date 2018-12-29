Фото: светлая и прекрасная квартира в центре Таллинна

Эта выставленная на продажу двухкомнатная квартира находится в построенном в 1941 году доме на улице Татари. Сама квартира гораздо моложе: она появилась в ходе реновации дома в 2008 году. В это время были снесены оказавшиеся лишними внутренние стены, построена еще одна ванная комната и баня.

ФОТО: KV.EE

Благодаря сносу перегородок и интерьеру в светлых тонах получилась удивительно светлая и стильная квартира с большими окнами и высокими потолками - 3,4 метра. Окна выходят во двор, что в центре города тоже немаловажно.

Квартира состоит из прихожей, просторной гостиной с открытой кухней и просторной спальней с входом в гардеробную и ванную с баней.

ФОТО: KV.EE

Квартира, как видно на фоторафиях, полностью реновирована, интерьер выдержан в светлых нейтральных тонах. Обставлена квартира с большим вкусом и тактом.

В гостиной, кухней, спальне и прихожей на полу - натуральный дубовый паркет. В ванной и гардеробной стены и пол покрыты плиткой.

ФОТО: KV.EE

Кухня обставлена мебелью из натуральной березы и снабжена встроенной бытовой техникой: холодильник, духовка, газовая плита с баллоном, посудомоечная и стиральная машины.

ФОТО: KV.EE

Гардеробную в случае необходимости можно переделать в душевую: имеется подвод воды, канализация и слив.

Площадь квартиры 75 м2 и ее планировка позволяют превратить двухкомнатную квартиру в трех- или даже четырехкомнатную.