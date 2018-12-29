Фото: в Вильянди полыхал дровяной сарай

Дровяной сарай был соединен с теплицей. Он был заполнен всевозможными вещами, поэтому спасателям пришлось сначала его опустошить, чтобы добраться до очага возгорания. Кроме того, там был найден газовый баллон, к счастью, опасности для людей он не представлял.