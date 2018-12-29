Фото: в Вильянди полыхал дровяной сарай
29 декабря 2018, 10:31
В субботу ночью в 3:41 центр тревоги получил сообщение, что на улице Кирси в Вильянди произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то выяснилось, что дровяной сарай горит открытым огнем.
Пожар быстро взяли под контроль, не позволив огню распространиться на жилой дом, сообщает Sakala.
Дровяной сарай был соединен с теплицей. Он был заполнен всевозможными вещами, поэтому спасателям пришлось сначала его опустошить, чтобы добраться до очага возгорания. Кроме того, там был найден газовый баллон, к счастью, опасности для людей он не представлял.
Причины пожара устанавливаются.