Жан-Клод Юнкер сомневается в способности Румынии председательствовать в ЕС

"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - заявил Юнкер в интервью немецкой газете "Вельт".

Глава Еврокомиссии признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.

"И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - сказал он.