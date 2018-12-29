Сломаны ребра, изрезано лицо - девушка чуть не умерла. Парень обвинил сотрудника латвийской полиции

Пользователь социальной сети Facebook распространил сообщение о том, что его подруга пережила тяжелое нападение и во время операции чуть не распрощалась с жизнью. Он отметил, что нападающий проработал в полиции 20 лет и, возможно, использует старые связи, пишет русский TVNET.
Мужчина написал следующий пост:
"Приветствую друзья!
21.12.2018 произошло нападение на мою девушку Анну Евсееву, в результате которого она была избита, ее лицо, шея изрезаны, проколоты легкие, сломаны ребра. Во время операции она практически умерла.
Человек, который это сделал, 20 лет проработал в полиции и есть подозрения, что полиция его защищает, потому что вероятно старые связи.
Прошу max share, чтобы этот рецидив против моей девушки не замолчали или не переоформили в телесные повреждения средней тяжести.
Прошу max share".
Этим постом поделились более 5000 раз, некоторые комментаторы возмущены произволом, некоторые просят подробности и предлагают помощь, а некоторые отмечают, не "fake news" ли это?
В Госполиции подтвердили, что происшествие имело место, отметив, что лица были знакомы между собой, пишет портал Apollo.
"Да, в рижском участке в Кенгарагсе 21 декабря зарегистрирован случай, когда между двумя знакомыми между собой лицами разгорелся конфликт, в результате которого одной из сторон были нанесены телесные повреждения. Второе лицо задержано, и в Госполиции по этому случаю возбужден уголовный процесс, а также выясняются обстоятельства происшествия".