Предприниматель: глупо ожидать, что работник захочет пахать по выходным или сверхурочно

Анти Пуусепп отличается от других предпринимателей тем, что не спешит первым делом жаловаться на нехватку рабочей силы и давление на фирмы в вопросе повышения зарплат, пишет Majandus24. «У нас как работодателя всегда была хорошая репутация. Поэтому мы не чувствуем, что существует серьезная нехватка рабочей силы. Инженеров не хватает, но простых работяг все-таки достаточно», - говорит он.

По его мнению, персонал сложно найти тем фирмам, которые способны предложить только низкие зарплаты: «Я не хочу никого поучать, но зачастую предпринимателям не помешало бы посмотреть на себя в зеркало».

В то же время Анти Пуусепп отмечает, что зарплата не всегда играет главную роль. «Многое зависит от моральной и физической среды. Надо понимать, что жители Эстонии стали больше ценить комфорт. Они больше не хотят так много работать сверхурочно или трудиться на выходных. Люди ценят свободное время, проведенное в кругу семьи или за любимым занятием», - объяснил он. Бизнесмен добавил, что при хороших условиях зарплата не должна быть выше разумных значений.