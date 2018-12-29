Узнайте, как должны измениться наши дома и квартиры в Новом году

Чего ждать от нового года? Если в последние несколько лет в наших интерьерах преобладали спокойные серый, белый и черный, то уже в конце этого года мы увидели несколько ярких оттенков зеленого, синего, темно-фиолетового. Уже начало года принесет с собой богатство красок, тропических узоров и эклектики.

«Уже в этом году мне показалось, что столь любимый в Эстонии скромный серо-бело-черный скандинавский стиль начал тихо отступать. Люди просят больше цвета и ищут для украшения своего дома особенные предметы декора и мебели», - говорит Бретте Саар, хозяйка интерьерного магазина Höme. Она считает, что дизайн интерьера в скандинавском стиле окончательно не исчезнет, ​​но, несомненно, будет дополняться решениями со смелыми сочетаниями цвета и формы.

«Кроме того, исчезает стерильность минималистских интерьеров. Заказчики не хотят, чтобы помещение выглядело чересчур аккуратным, - говорит дизайнер интерьеров Пилери Кангур. - Поэтому мы все чаще ищем способы сделать интерьер теплее и уютнее». Признаками модного тренда являются максимализм, желание жить в богатом и роскошном интерьере. «В то же время я хотела бы подчеркнуть, что использование в наших небольших жилищах, например, стиля барокко требует хорошей дизайнерской подготовки, опыта и чувства меры», - предупреждает Кангур.

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Саар, которая в душе предпочитает как раз максимализм, тоже предлагает относиться к этому решению осторожно, потому что есть опасность зайти слишком далеко. «Тогда становится непонятным, в какое, собственно, время мы живем», - сказала он.

Бывший популярным в течение нескольких лет стиль середины прошлого века начинает сдавать свои позиции. «Чистота стиля, в котором выдержан интерьер, больше не стоит на повестке дня, но определенные линии все еще используются. Так, мебельные ножки становятся короче», - прогнозирует дизайнер интерьера Катарийна Калда.

По словам Калда, в 2019 году будет особенно модна тропическая тематика. «К уже популярному сегодня зеленому добавятся красный, оранжевый, желтый, синий, розовый, фиолетовый. Это становится захватывающим!» - говорит она. Большие цветочные узоры также становятся все более модными.

Саар добавляет, что будут актуальными и африканские мотивы. «Цветовые акценты уже не такие мягкие, как раньше, а мощные и чистые: красный должен оставаться красным, а синий - синим», - сказала Саар. Дизайнер Кангур однако считает, что любители пастельных тонов не должны расстраиваться: светло-серый и приятный бежевый по-прежнему используются в интерьере.

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А вот не столь популярные в течение длительного времени геометрические узоры выходят на авансцену. «В моде этнические и геометрические узоры, добавление их в минималистский интерьер создает теплую и домашнюю атмосферу», - сказала Кангур.

По словам Кангур, серьезно изменится дизайн потолков. Их будут тонировать, украшать узорами и даже покрывать лакированной плиткой.