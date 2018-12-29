Узнайте, как должны измениться наши дома и квартиры в Новом году

Ежегодно в дизайне интерьера происходят изменения, появляются новые модные тенденции и веяния. Не стал исключением и приходящий 2019-й. Три эстонских дизайнера рассказали, чего нам ждать от Нового года.
Чего ждать от нового года? Если в последние несколько лет в наших интерьерах преобладали спокойные серый, белый и черный, то уже в конце этого года мы увидели несколько ярких оттенков зеленого, синего, темно-фиолетового. Уже начало года принесет с собой богатство красок, тропических узоров и эклектики.
«Уже в этом году мне показалось, что столь любимый в Эстонии скромный серо-бело-черный скандинавский стиль начал тихо отступать. Люди просят больше цвета и ищут для украшения своего дома особенные предметы декора и мебели», - говорит Бретте Саар, хозяйка интерьерного магазина Höme. Она считает, что дизайн интерьера в скандинавском стиле окончательно не исчезнет, но, несомненно, будет дополняться решениями со смелыми сочетаниями цвета и формы.
«Кроме того, исчезает стерильность минималистских интерьеров. Заказчики не хотят, чтобы помещение выглядело чересчур аккуратным, - говорит дизайнер интерьеров Пилери Кангур. - Поэтому мы все чаще ищем способы сделать интерьер теплее и уютнее». Признаками модного тренда являются максимализм, желание жить в богатом и роскошном интерьере. «В то же время я хотела бы подчеркнуть, что использование в наших небольших жилищах, например, стиля барокко требует хорошей дизайнерской подготовки, опыта и чувства меры», - предупреждает Кангур.
Саар, которая в душе предпочитает как раз максимализм, тоже предлагает относиться к этому решению осторожно, потому что есть опасность зайти слишком далеко. «Тогда становится непонятным, в какое, собственно, время мы живем», - сказала он.
Бывший популярным в течение нескольких лет стиль середины прошлого века начинает сдавать свои позиции. «Чистота стиля, в котором выдержан интерьер, больше не стоит на повестке дня, но определенные линии все еще используются. Так, мебельные ножки становятся короче», - прогнозирует дизайнер интерьера Катарийна Калда.
По словам Калда, в 2019 году будет особенно модна тропическая тематика. «К уже популярному сегодня зеленому добавятся красный, оранжевый, желтый, синий, розовый, фиолетовый. Это становится захватывающим!» - говорит она. Большие цветочные узоры также становятся все более модными.
Саар добавляет, что будут актуальными и африканские мотивы. «Цветовые акценты уже не такие мягкие, как раньше, а мощные и чистые: красный должен оставаться красным, а синий - синим», - сказала Саар. Дизайнер Кангур однако считает, что любители пастельных тонов не должны расстраиваться: светло-серый и приятный бежевый по-прежнему используются в интерьере.
А вот не столь популярные в течение длительного времени геометрические узоры выходят на авансцену. «В моде этнические и геометрические узоры, добавление их в минималистский интерьер создает теплую и домашнюю атмосферу», - сказала Кангур.
По словам Кангур, серьезно изменится дизайн потолков. Их будут тонировать, украшать узорами и даже покрывать лакированной плиткой.
Калда добавляет, что и в следующем году в тренде остается терраццо – и на мебельных фасадах, и на керамической плитке и вообще где заблагорассудится.
По словам Кангур, если вы хотите быть в тренде, предпочитайте натуральную, высококачественную и долговечную продукцию небольших производителей. Тот факт, что люди будут более тщательно выбирать, какой материал они используют в своем доме, тоже может стать трендом будущего года, подтверждает и Калда.
«Я надеюсь, что высококачественный и выполненный с душой дизайн интерьера не затеряется на фоне быстро меняющейся моды. Каждая деталь должна быть хорошо продумана и действительно желанна, а не куплена на дешевой распродаже для заполнения пространства», - сказала она.
Полезно знать и легко использовать
- Если вы хотите использовать в своем интерьере новые веяния моды, действуйте осторожно, рекомендуют дизайнеры. Начните с аксессуаров. Например, купите диванные подушки или ковер с модным рисунком.
- Если вы хотите сделать более смелый шаг, придайте комнате новый вид, покрасив одну стену в подходящий цвет из модной палитры или поклеив новые обои со смелым рисунком.
- Не забывайте о существовании магазинов с товарами для повторного использования! Порой там продаются потрясающие вещи, которые можно использовать сразу или обновить своими руками, не тратя огромных денег на покупку трендовых предметов. Таким образом, вы можете быть модным, экономичным и экологичным одновременно.
- Если ваша мебель современна по стилю, но больше не подходит по цвету к вашему новому интерьеру, даже и не думайте покупать новую! Мебель можно перекрашивать не только по моде, но и даже по мере изменения вашего настроения или желания.