Министерство социальных дел расширяет перечень услуг

По линии консультационного телефона семейных врачей 1220 можно будет с 1 января получить персональную консультацию, указывает опубликованный министерством список новых и лучших услуг, которые будут предоставляться населению страны с нового года. Если сейчас телефонную консультацию можно получить только анонимно, то начиная с 1 августа 2019 года у консультирующего семейного врача появится доступ к личной карте пациента при условии, что пациент согласен поделиться своими личными данными с врачом. Таким образом консультирующий семейный врач сможет дать более точные советы, так как перед глазами у него будут все анализы, назначенные лекарственные препараты и список заболеваний пациента. Кроме того, эта услуга позволит продлевать консультирующим семейным врачам лекарственные препараты, которые уже прежде были выписаны пациентам.

Благополучие детей и семей будет поддержано благодаря программам многомерной семейной терапии и развития родительских навыков, которые с 2019 года будут получать финансирование на постоянной основе, информирует Министерство социальных дел. При помощи запланированных дополнительных средств в государственной бюджетной стратегии можно будет привлечь по меньшей мере вдвое больше родителей маленьких детей и местных самоуправлений к участию в программе для родителей «Невероятные годы», а также увеличить финансирование программы в Ида-Вирумаа. Многомерную семейную терапию сможет непрерывно получать до 200 детей в год, дети и семьи смогут своевременно получать помощь, в которой они нуждаются.

Вспомогательные средства станут доступнее, и это позволит лучше поддерживать самостоятельную жизнь детей и взрослых и поможет предупредить появление или усугубление возможных проблем со здоровьем. С 2019 года в бюджете вспомогательных средств изначально на два года произойдет принципиальное изменение, которое позволит обеспечить вспомогательное средство каждому нуждающемуся человеку на основаниях, установленных в регуляции вспомогательных средств. При поддержке государства, живущие в попечительских учреждениях люди, в большем объеме станут получать предназначенные для личного использования вспомогательные средства.

Со следующей осени бесплатную вакцинацию от гриппа будут делать как пациентам общих, так и специализированных домов призрения. Жители Эстонии по сравнению с Европой менее вакцинированы от гриппа и у нас наблюдается наиболее высокая смертность от гриппа. В первую очередь будет создана возможность бесплатной вакцинации для жителей домов призрения, потому что для них зачастую услуги здравоохранения недоступны из-за их возраста или материального положения.

Будут расширены бесплатные возможности лечения зубов у людей с физическими и умственными недостатками. По предписанию врача людям с особыми потребностями и сейчас назначается бесплатный общий наркоз. С нового года бесплатный общий наркоз смогут получить и те люди, которые в силу своего здоровья не могут следить за гигиеной полости рта и кому общий наркоз не был назначен.

Начиная с 2019 года семейные врачи смогут получать э-консультации у врачей-специалистов по реабилитации и лечению боли, а также у дермавенерологов и сосудистых хирургов.

Центр инфосистем здоровья и благополучия подготовил решение дигитальной регистратуры на уровне всего государства, которое первой с начала 2019 года в своей работе применит Северо-Эстонская региональная больница. Внедрение дигитальной регистратуры в больницах позволит пациентам бронировать время приема ко всем специалистам, а также отменять или менять время визита к врачу в дигитальной среде. Остальные больницы присоединятся к этому нововведению во второй половине 2019 года. Согласно планам дигитальная регистратура будет запущена с 1 июля 2019 года.