Три лавины подряд накрыли поселок в Хабаровском крае, есть погибшие

Как минимум два человека погибли в результате схода лавины в Хабаровском крае. Еще один остается под снежными завалами. Об этом РИА «Новости» заявил представитель регионального управления МЧС.

Трагедия произошла утром в субботу. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия, расположенного в поселке Многовершинный, сошли три лавины. Две из них накрыли людей, а третья заблокировала дорогу.

Изначально под завалами оказался один человек. Однако выдвинувшихся на его поиски спасателей также завалило снегом.

В МЧС отмечают, что всего под завалами оказались десять человек. Спасатели нашли девять из них — один был мертв к моменту обнаружения, второй скончался в участковой больнице, а остальные семь были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

На данный момент на месте происшествия работают около 50 сотрудников предприятия, а также представители МЧС — они продолжают поиски еще одного попавшего под лавину человека. Как отметили в местной администрации, снегоуборочная техника не может быть развернута на месте схода лавины, так как глубина снега в районе завала достигает двух метров. Спасатели также не могут воспользоваться вертолетом — это связано с тем, что сейчас в Николаевском районе бушует циклон. Снег сотрудникам МЧС приходится откапывать вручную.

«Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа, перевал сложный, весь переметен снегом. Если удастся его преодолеть, то через три-четыре часа 12 спасателей будут на месте и приступят к работам, пока из-за метели они продвигаются очень медленно. Кроме того, у нас готовы к вылету несколько вертолетов. Как только не будет риска обледенения, они отправятся к месту завала», — заявил руководитель комиссии по ЧС, зампред правительства Хабаровского Края Анатолий Литвинчук.

По факту схода лавины в хабаровском поселке Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Кроме того, в Николаевском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. «Ситуация находится на контроле у губернатора Хабаровского края», — подчеркнули в региональном правительстве.

Причиной схода лавины могло стать резкое повышение температуры. Об этом «Интерфаксу» заявили в администрации района.

«В этом году выпало очень много снега, и он продолжает идти. К тому же резко повысилась температура — с [минус] 30 до 20 градусов. Это и могло спровоцировать сход снежных масс», — пояснили представитель аппарата.