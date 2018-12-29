Статистика: в Эстонии снизился уровень детской бедности

По данным Департамента статистики, уровень абсолютной бедности детей в Эстонии показывает тренд к снижению, в настоящее время он равняется 3,2 процента.
Существенную роль в этом играет повышение детских пособий, сообщает BNS со ссылкой на Социал-демократическую партию (SDE). С 2019 года детское пособие за первого и второго ребенка в семье вырастет до 60 евро в месяц. В случае обучения ребенка семья получает детское пособие до достижения им 19-летнего возраста. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка составляет 100 евро в месяц. Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года действует дополнительное пособие для многодетных семей, которое составляет 300 евро в месяц для семей с тремя и больше детьми.
"Уровень абсолютной бедности детей за последние годы сократился втрое. Если в 2014 году в абсолютной бедности проживало в Эстонии около 10 процентов детей, то к 2017 году уровень абсолютной бедности детей снизился до 3,2 процента",- пояснила министр здоровья и труда Рийна Сиккут, по словам которой в прошлом году различные пособия позволили снизить уровень абсолютной бедности детей на 7,3 процентных пункта.