Статистика: в Эстонии снизился уровень детской бедности

Существенную роль в этом играет повышение детских пособий, сообщает BNS со ссылкой на Социал-демократическую партию (SDE). С 2019 года детское пособие за первого и второго ребенка в семье вырастет до 60 евро в месяц. В случае обучения ребенка семья получает детское пособие до достижения им 19-летнего возраста. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка составляет 100 евро в месяц. Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года действует дополнительное пособие для многодетных семей, которое составляет 300 евро в месяц для семей с тремя и больше детьми.