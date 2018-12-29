В Таллинне топливо по-прежнему дороже, чем в Риге и Вильнюсе

Самый дорогой бензин 95-й марки на этой неделе был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное горючее также было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на заправках Circle K цены на бензин и дизельное горючее уменьшились на 0,8% - до 1,214 евро за литр.

Цена бензина 95-й марки в Вильнюсе на этой неделе не изменилась и составила в пятницу 1,094 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 1,8% до 1,074 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K цена бензина 95-й марки не изменилась и составила 1,269 евро за литр, а цена дизельного горючего уменьшилась на 1,5% до 1,309 евро за литр.