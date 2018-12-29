Сб, 29.12.2018
Неправильно заставлять сотрудников работать ночью. Кто вообще захочет работать? Люди хотят спать. Олег Гросс
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  • За год полицейские Ляэнеской префектуры задержали тысячу пьяных водителей

За год полицейские Ляэнеской префектуры задержали тысячу пьяных водителей

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

«В шести уездах Ляэнеской префектуры в этом году были задержаны более тысячи водителей в состоянии алкогольного опьянения. По вине пьяных водителей в нашем регионе произошло более 30 ДТП, которые закончились травмами или чьей-то смертью», - написала префектура в соцсетях.

«Перед выходными и праздниками напоминаем, что каждый из нас может внести свой вклад в безопасность на дорогах. Выезжайте, имея запас времени, и садитесь за руль отдохнувшими», - просит полиция.

Кроме того, стражи порядка рекомендуют договориться со своими близкими и друзьями о том, кто из них будет трезвым водителем при необходимости.

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