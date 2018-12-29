За год полицейские Ляэнеской префектуры задержали тысячу пьяных водителей

«В шести уездах Ляэнеской префектуры в этом году были задержаны более тысячи водителей в состоянии алкогольного опьянения. По вине пьяных водителей в нашем регионе произошло более 30 ДТП, которые закончились травмами или чьей-то смертью», - написала префектура в соцсетях.