За год полицейские Ляэнеской префектуры задержали тысячу пьяных водителей
29 декабря 2018, 12:39
«В шести уездах Ляэнеской префектуры в этом году были задержаны более тысячи водителей в состоянии алкогольного опьянения. По вине пьяных водителей в нашем регионе произошло более 30 ДТП, которые закончились травмами или чьей-то смертью», - написала префектура в соцсетях.
«Перед выходными и праздниками напоминаем, что каждый из нас может внести свой вклад в безопасность на дорогах. Выезжайте, имея запас времени, и садитесь за руль отдохнувшими», - просит полиция.
Кроме того, стражи порядка рекомендуют договориться со своими близкими и друзьями о том, кто из них будет трезвым водителем при необходимости.