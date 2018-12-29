Сб, 29.12.2018
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская
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Спорим, вы лучше встретите Новый год, чем герои этих фото отметили Рождество?
42 фотографии

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ФОТО: www.boredpanda.com

Если ваш рождественский корпоратив был скучным, а на веселую встречу Нового года вы по каким-то причинам не рассчитываете, посмотрите эти фотографии и посмейтесь от души: портал Kodustiil уверен, что у вас всё было и будет гораздо лучше!

На сайте Bored Panda выложена подборка из 42 фотографий, сделанных людьми, чьи рождественские праздники не получились такими веселыми, как  планировалось. На фотографиях вы увидите и перевернутые елки, и проколотые колеса, и взорвавшуюся духовку. Словом, весело-весело встретим Новый год!

ФОТО: boredpanda.com

ФОТО: boredpanda.com

Остальные фтографии смотрите ЗДЕСЬ.

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