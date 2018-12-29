Спорим, вы лучше встретите Новый год, чем герои этих фото отметили Рождество?42 фотографии
29 декабря 2018, 16:32
Если ваш рождественский корпоратив был скучным, а на веселую встречу Нового года вы по каким-то причинам не рассчитываете, посмотрите эти фотографии и посмейтесь от души: портал Kodustiil уверен, что у вас всё было и будет гораздо лучше!
На сайте Bored Panda выложена подборка из 42 фотографий, сделанных людьми, чьи рождественские праздники не получились такими веселыми, как планировалось. На фотографиях вы увидите и перевернутые елки, и проколотые колеса, и взорвавшуюся духовку. Словом, весело-весело встретим Новый год!
Остальные фтографии смотрите ЗДЕСЬ.