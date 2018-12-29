Что скрывается между строк объявлений о продаже недвижимости?

За слишком красивыми до приторности текстами объявлений о продаже недвижимости может скрываться противоположное, предупреждает Kodustiil.
В объявлении о продаже недвижимости объект должен быть описан предельно точно - начиная от юридических тонкостей, заканчивая техническим состоянием. Но бывает и так, что описание жилища намного отличается от того, что видят потенциальные покупатели при просмотре.
В общем-то все эти хитрости шиты белыми нитками, но предупрежден - значит вооружен! Портал об интерьере apartmenttherapy.com составил целый словарь, воспользовавшись которым можно обойти подводные камни, рассыпанные в текстах объявлений о продаже недвижимости.
- Уютная
Это слово часто употребляется при описании жилья очень маленькой площади.
- Нулевой этаж
На самом деле это помещение находится на цокольном этаже, а если быть совершенно честным, то - в подвале.
- Очаровательная
Это слово обычно используется для описания какого-то странного и необычного жилья.
- Открытая планировка
Квартирой с открытой планировкой все чаще именуют оченьмаленькую по площади студию, где человек ест, спит и отправляет естественные потребности в одном и том же помещении.
- Светлая
Любая квартира покажется светлой, когда поднимаешься в нее по темной лестнице.
- Одна из миллиона
Неужели речь идет не о квартире в типовой застройке, а о венецианском палаццо?
- Близость к природе
Прежде чем верить, посмотрите карты Google.
- Аутентичный
В этом жилище никогда не делали ремонт!
- Хорошее место, рядом все необходимое для жизни
Хотите жить рядом с баром?
- На расстоянии пешей прогулки
Вполне может оказаться, что на машине туда просто не проехать.