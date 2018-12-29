Подросток, пытавшийся убить детей и учителей в школе Улан-Удэ в январе 2018 года, решением районного суда будет направлен на принудительное лечение.
За месяц до этого психиатрическая экспертиза в московском институте имени Сербского признала его невменяемым.
Приговором суда, вынесенным в субботу, школьник признан виновным в покушении на убийство. «Учащийся при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников - учеников девятого класса - напал на учителя и учащихся школы, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. По не зависящим от них обстоятельствам умысел на убийство до конца доведен не был», - говорится в сообщении Следственного комитета России.
Еще двое несовершеннолетних (14 и 15 лет), которых следствие считает соучастниками нападения на школу номер 5, признаны вменяемыми - суд по их делу состоится позже.
Мальчик, имя которого не называется, жил с матерью, отчимом - майором десантных войск - и двумя младшими братьями в пригороде Улан-Удэ - Сосновом бору, в военном городке, где расквартированы две армейские бригады.