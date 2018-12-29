«Рубит детей»

В день нападения, 19 января, около 9:30 утра, девятиклассник с топором, вероятно, украденным из гаража отчима, поднялся в кабинет на третьем этаже, где вела урок русского языка у седьмого класса учительница Ирина Раменская. Судя по свидетельствам очевидцев, открыв дверь в кабинет, он бросил внутрь «коктейль Молотова». Класс загорелся.

«Я стала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет - там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью», - цитировал тогда телеграм-канал Mash (связан с порталом Life) слова учительницы.

В результате нападения пострадали шесть человек: пятеро семиклассников и учительница. По данным улан-удинской больницы скорой медицинской помощи имени Антонова на вечер 21 января, одна девочка все ещё находится в коме после сложной операции.

После этого девятиклассник ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна третьего этажа. На улице его задержали сотрудники полиции. Нападавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, и первые следственные действия и судебное заседание об избрании ему меры пресечения проходили в больнице.

За время, прошедшее с января, две наиболее сильно пострадавшие девочки прошли курс лечения от травм пальцев и головы: одна пока так и не смогла вернуться в школу.

Учительница Ирина Раменская после курса реабилитации снова ведет уроки.