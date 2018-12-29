Сб, 29.12.2018
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Фото: центр Лондона украсит елка эстонских дизайнеров

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Площадь у Тауэрского моста в Лондоне украсит елка эстонских дизайнеров

ФОТО: Adam BD

Сверкающую огнями десятиметровую елку эстонское предприятие Adam BD строит по проекту своих дизайнеров в Лондоне на площади близ Тауэрского моста.

Эта площадь ежегодно отводится под сооружение рождественских и новогодних инсталляций, внимание британцев разработанный эстонцами объект привлек на всемирной новогодней ярмарке во Франкфурте своим близким к природе дизайну. Большая часть рождественского оформления общественного пространства Эстонии производится фирмой Adam. Например, уменьшенная версия сооружаемой в Лондоне елки украшает фасад магазина Stockmann в Таллинне.

Площадь у Тауэрского моста в Лондоне украсит елка эстонских дизайнеров

ФОТО: Adam BD

«Мы хотели придать городскому пространству ощущение природы, инсталляция инспирирована покрытой сверкающим инеем царственной елью из глубины скандинавского леса. Хотя дерево составлено из модулей 2D, оно производит полный эффект 3D», - сообщила в субботу занимавшаяся дизайном ели Кристийна Карьюс.

Площадь у Тауэрского моста в Лондоне украсит елка эстонских дизайнеров.

ФОТО: Adam BD

«Наши рождественские ели и раньше пользовались популярностью, например, несколько лет назад мы украсили главную елку Санкт-Петербурга,- сказал руководитель Adam BD Ивари Роозилехт. - Почерк дизайнеров фирмы Adam давно известен, например, к столетию независимости Эстонии, Латвии и Литвы за последний год были созданы масштабные дизайнерские решения, а также лед-светильниками оформлено освещение площади Вабадузе в Таллинне и фасады здания Manta».

Площадь у Тауэрского моста в Лондоне украсит елка эстонских дизайнеров.

ФОТО: Adam BD

Площадь у Тауэрского моста в Лондоне украсит елка эстонских дизайнеров.

ФОТО: Adam BD

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