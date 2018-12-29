Фото: центр Лондона украсит елка эстонских дизайнеров

Сверкающую огнями десятиметровую елку эстонское предприятие Adam BD строит по проекту своих дизайнеров в Лондоне на площади близ Тауэрского моста.
Эта площадь ежегодно отводится под сооружение рождественских и новогодних инсталляций, внимание британцев разработанный эстонцами объект привлек на всемирной новогодней ярмарке во Франкфурте своим близким к природе дизайну. Большая часть рождественского оформления общественного пространства Эстонии производится фирмой Adam. Например, уменьшенная версия сооружаемой в Лондоне елки украшает фасад магазина Stockmann в Таллинне.
«Мы хотели придать городскому пространству ощущение природы, инсталляция инспирирована покрытой сверкающим инеем царственной елью из глубины скандинавского леса. Хотя дерево составлено из модулей 2D, оно производит полный эффект 3D», - сообщила в субботу занимавшаяся дизайном ели Кристийна Карьюс.
«Наши рождественские ели и раньше пользовались популярностью, например, несколько лет назад мы украсили главную елку Санкт-Петербурга,- сказал руководитель Adam BD Ивари Роозилехт. - Почерк дизайнеров фирмы Adam давно известен, например, к столетию независимости Эстонии, Латвии и Литвы за последний год были созданы масштабные дизайнерские решения, а также лед-светильниками оформлено освещение площади Вабадузе в Таллинне и фасады здания Manta».