IPhone X, ноутбук или 1000 евро - чем заманивают новых жителей эстонские самоуправления

Главный источник доходов самоуправления - подоходный налог, который выделяется Налогово-таможенным департаментом в соответствии с тем, сколько налогоплательщиков зарегистрировано в самоуправлении по состоянию на 1 января.

Поэтому самоуправления до наступления нового года стараются изо всех сил. Например, кампания города Кейла длится с 12 ноября до 31 декабря. Все совершеннолетние, которые зарегистрируются в Кейла, получат по 100 евро. Кроме того, между всеми жителями будут разыграны два трехдневных пакета в литовский курортный город Бирштонас и десять одноразовых пособий по 300 евро.

Локса заманивает налогоплательщиков ноутбуками. Все, кто зарегистрируются в течение этого года в Локса, получат пропуск в местный бассейн, и между ними будут разыграны два ноутбука и пять семейных билетов на все проходящие в локсаском центре культуры концерты в течение 2019 года. «На то, чтобы зарегистрироваться жителем самоуправления у вас уйдет лишь пять минут. Никакой сложной бумажной волокиты - нужно заполнить бланк справки о месте жительства, и вот вы уже житель Локса!» - говорится в описании кампании.

«Несите свои налоги в Эльва!» - гласит кампания местного самоуправления. Для того, чтобы побудить людей зарегистрироваться в Эльва, между новыми жителями разыгрывается три одноразовых пособия по 500 евро. Пресс-секретарь Эльваской волости Мерилин Сяде написала, что часто люди не понимают, во сколько обходятся ежедневные расходы волости. «Например, на электричество в уличном освещении ежемесячно уходит около 8000 евро. А одна привлекательная детская площадка стоит 30 000 евро, и на ее постройку понадобится годовой подоходный налог 15 человек, получающих среднюю зарплату», - напомнила она.

Волость Тырва разыграет между всеми зарегистрировавшимися в декабре жителями два раза по 400 евро.

Награда в Отепя более внушительная. Между теми, кто пропишется в волости с 26 ноября по 31 декабря, разыграют 1000 евро и специальные награды, предложенные предприятиями волости.

Волость Ныо заплатит каждому новому жителю, который зарегистрируется в период с 1 ноября по 18 декабря по 100 евро. Волость напоминает, что у желающих зарегистрироваться должно быть постоянное место жительства на территории волости, недвижимость на территории волости или согласие владельца жилого помещения.

Кроме того, между всему людьми, местом жительства которых по состоянию на 1 января в регистре народонаселения будет значиться волость Ныо, будут разыграны пять одноразовых пособий по триста евро.