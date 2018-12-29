Кержаков считает, что жена хочет его убить

О заявлении Кержакова сообщила Тюльпанова в Instagram.

"26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь", - написала Милана.

"Я подтверждаю, что написал заявление, - сказал Александр "Фонтанке". - У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье".

Кержаков 24 декабря исполнил решение суда и на время бракоразводного процесса вернул полуторагодовалого сына Милане Тюльпановой. Пара разводится и делит ребенка в Петроградском суде, который назначил обоим родителям экспертизу с участием нарколога.