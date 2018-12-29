Картина дня: подарки самоуправлений, зарплаты в Microsoft Estonia и сход лавины в России

Отказ от фейерверков в новогоднюю ночь

Все больше городов по всему миру отказываются от традиционного фейерверка в новогоднюю ночь в пользу лазерного шоу: в этом году такое решение впервые приняли в Финляндии, в городе Эспоо. Эстония пока идет в этом вопросе по традиционному пути, но, возможно, и здесь грохот петард сменится менее громкими лазерными узорами. Читать далее...

Переживший трагическую аварию щенок остался без дома

Во вторник вечером в Сяревере в результате ДТП, участниками которого стали четыре человека, погибла 55-летняя женщина. В ее машине находился четырехмесячный щенок Фредди, который не пострадал, но через два дня после аварии оказался в Вильяндиском приюте для бездомных животных. Читать далее...

Чем заманивают новых жителей эстонские самоуправления

Многие местные самоуправления проводят кампании по привлечению новых жителей, чтобы увеличить доходную базу своего города или волости. В ходе этих кампаний в нескольких самоуправлениях заплатят каждому новому жителю по 100 евро и разыграют внушительные призы. Читать далее...

Топ-10: что вы читали на Rus.Postimees в 2018 году

Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2018 год. Предлагаем вам вспомнить всё!

Три лавины подряд накрыли поселок в Хабаровском крае

Сход лавины в Хабаровском крае унес жизни как минимум двух человек. Еще восемь в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данным местных властей, причиной трагедии могло стать резкое повышение температуры — за последние сутки она увеличилась на 10 градусов. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Читать далее...

Средняя зарплата в Microsoft Estonia - 8300 евро в месяц

В прошлом финансовом году средняя месячная зарплата сотрудников Microsoft Estonia OÜ выросла на один процент или 85 евро до 8297 в месяц, следует из экономического отчета предприятия. Читать далее...

Центр Лондона украсит елка эстонских дизайнеров

Сверкающую огнями десятиметровую елку эстонское предприятие Adam BD строит по проекту своих дизайнеров в Лондоне на площади близ Тауэрского моста. Фотографии смотрите здесь.

Предприниматель: глупо ожидать, что работник захочет пахать по выходным или сверхурочно

По словам Анти Пуусеппа - владельца занимающейся производством лесной и сельскохозяйственной техники фирмы Palmse Mehaanikakoda, жители Эстонии все больше ценят свободное время, поэтому работодателям не стоит надеяться, что кто-то из сотрудников захочет работать сверхурочно или выходить на работу на выходных. Читать далее...

Министерство социальных дел расширяет перечень услуг