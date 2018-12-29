Картина дня: подарки самоуправлений, зарплаты в Microsoft Estonia и сход лавины в России

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Отказ от фейерверков в новогоднюю ночь
Все больше городов по всему миру отказываются от традиционного фейерверка в новогоднюю ночь в пользу лазерного шоу: в этом году такое решение впервые приняли в Финляндии, в городе Эспоо. Эстония пока идет в этом вопросе по традиционному пути, но, возможно, и здесь грохот петард сменится менее громкими лазерными узорами. Читать далее...
Переживший трагическую аварию щенок остался без дома
Во вторник вечером в Сяревере в результате ДТП, участниками которого стали четыре человека, погибла 55-летняя женщина. В ее машине находился четырехмесячный щенок Фредди, который не пострадал, но через два дня после аварии оказался в Вильяндиском приюте для бездомных животных. Читать далее...
Чем заманивают новых жителей эстонские самоуправления
Многие местные самоуправления проводят кампании по привлечению новых жителей, чтобы увеличить доходную базу своего города или волости. В ходе этих кампаний в нескольких самоуправлениях заплатят каждому новому жителю по 100 евро и разыграют внушительные призы. Читать далее...
Топ-10: что вы читали на Rus.Postimees в 2018 году
Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2018 год. Предлагаем вам вспомнить всё!
Три лавины подряд накрыли поселок в Хабаровском крае
Сход лавины в Хабаровском крае унес жизни как минимум двух человек. Еще восемь в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данным местных властей, причиной трагедии могло стать резкое повышение температуры — за последние сутки она увеличилась на 10 градусов. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Читать далее...
Средняя зарплата в Microsoft Estonia - 8300 евро в месяц
В прошлом финансовом году средняя месячная зарплата сотрудников Microsoft Estonia OÜ выросла на один процент или 85 евро до 8297 в месяц, следует из экономического отчета предприятия. Читать далее...
Центр Лондона украсит елка эстонских дизайнеров
Сверкающую огнями десятиметровую елку эстонское предприятие Adam BD строит по проекту своих дизайнеров в Лондоне на площади близ Тауэрского моста. Фотографии смотрите здесь.
Предприниматель: глупо ожидать, что работник захочет пахать по выходным или сверхурочно
По словам Анти Пуусеппа - владельца занимающейся производством лесной и сельскохозяйственной техники фирмы Palmse Mehaanikakoda, жители Эстонии все больше ценят свободное время, поэтому работодателям не стоит надеяться, что кто-то из сотрудников захочет работать сверхурочно или выходить на работу на выходных. Читать далее...
Министерство социальных дел расширяет перечень услуг
В новом году в Эстонии начнет работу опробованный в Пярну в тестовом режиме круглосуточный кризисный телефон помощи жертвам 116 006, его цель обеспечить своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также направить ее за необходимой помощью. Читать далее...