Сб, 29.12.2018
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Белый налет на квашеных овощах оказался не тем, чем считалось

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Квашеная капуста

ФОТО: SCANPIX

Ученые выяснили, что колонии белых организмов, появляющиеся на ферментированных овощах, на самом деле не плесень, а дрожжи. Предварительные данные указывают на их безвредность, но для подтверждения этой точки зрения необходимы дополнительные исследования. Результаты опубликованы в Journal of Microbiology.

Колонии организмов белого цвета часто появляются на продуктах, в частности на ферментированных овощах. Несмотря на известность этого явления в быту, ученые до недавнего времени не проводили исследования геномов обнаруженных в налете микроорганизмов. Как правило, дрожжи производят вещества, придающие квашеным овощам специфический вкус, из-за чего их часто используют для приготовления таких продуктов, как рисовое вино, пишет "Индикатор".

В новой работе сотрудники Университета Кёнхи и Всемирного института Кимчи воспользовались методами секвенирования нового поколения, чтобы определить геномы формирующих белый налет организмов. В качестве субстрата они использовали разнообразные виды кимчи — традиционного блюда корейской кухни, представляющего собой квашеные (ферментированные) с большим количеством специй овощи, чаще всего пекинскую капусту. В отличие от многих других квашеных продуктов, кимчи ферментируется в первую очередь молочнокислыми бактериями, однако ближе к концу процесса могут появляться колонии белых организмов, которые считали плесенью.

Проведенный авторам генетический анализ показал, что это на самом деле белый налет представляет собой колонии дрожжей. В основном это штаммы Hanseniaspora uvarum, Pichia kluyveri, Yarrowia lipolytica, Kazachstania servazzii и Candida sake. Результаты исследования указывают на безвредность этих организмов, так как они не обладают генами, связанными с производством токсинов. Тем не менее ученые не советуют употреблять такие овощи, пока не доказана их полная безопасность.

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