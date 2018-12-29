Сб, 29.12.2018
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В Голландии задержали четверых террористов

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Террорист. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Голландские правоохранительные органы задержали в городе Роттердам четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта, пишет Postimees со ссылкой на AFP.

По словам полиции, следствие выясняет степень опасности теракта и его характер.

В последние годы Голландию миновали теракты, случившиеся в соседних странах, но до общественности доходили сведения об опасных ситуациях.

В сентябре власти страны задержали семерых человек, предотвратив большую атаку на гражданское население.

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