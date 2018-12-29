В Голландии задержали четверых террористов
29 декабря 2018, 16:01
Голландские правоохранительные органы задержали в городе Роттердам четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта, пишет Postimees со ссылкой на AFP.
По словам полиции, следствие выясняет степень опасности теракта и его характер.
В последние годы Голландию миновали теракты, случившиеся в соседних странах, но до общественности доходили сведения об опасных ситуациях.
В сентябре власти страны задержали семерых человек, предотвратив большую атаку на гражданское население.