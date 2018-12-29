Марадону потеряли

Команда приступила к предсезонной подготовке без своего наставника. Марадону ждали в расположении «Дорадос» еще 26 декабря, однако о нем до сих пор нет новостей. В настоящее время футболистами руководит тренер по физической подготовке Алтьери. Возможно, Марадона таким образом демонстрирует недовольство тем обстоятельством, что руководство «Дорадос» не усилило состав.