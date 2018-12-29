Россия ввела запрет на поставки ряда продовольственных товаров и сырья с Украины. В перечень запрещенных к ввозу товаров попали, в частности, пиво, овощи, фрукты и сладости. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», - написал в своем твиттере премьер-министр Дмитрий Медведев.
В опубликованном документе содержится семистраничный перечень запрещенных к ввозу товаров. Из продуктов питания в него попали, в частности:
- пшеница
- подсолнечное масло
- рыба и икра осетровых
- шоколад, хлеб, мучные кондитерские изделия и пирожные
- овощи, фрукты и орехи
- солодовое пиво, вина, ликеры и другие спиртные напитки
- джемы и мармелад
Помимо этого Россия запретила ввоз с Украины моющих средств, обоев, бумаги, некоторого оборудования для сельского хозяйства, женских прокладок и тампонов, а также детских подгузников.
«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», - сообщили в пресс-службе кабмина.