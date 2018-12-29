На дорогах ночью вероятна гололедица

По сообщению диспетчерского центра дорожного движения, во второй половине дня в субботу покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно влажным после обработки реагентами.

По прогнозу, вечером и в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, мокрый снег и снег, по регионам возможны туман и морось. Температура воздуха вечером около нуля.