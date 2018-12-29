Сб, 29.12.2018
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

На дорогах ночью вероятна гололедица

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Гололедица. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

После полуночи температура воздуха и температура у поверхности дорожного полотна понизится до минусовой, на дорогах может возникнуть гололедица, сообщает BNS.

По сообщению диспетчерского центра дорожного движения, во второй половине дня в субботу покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно влажным после обработки реагентами.

По прогнозу, вечером и в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, мокрый снег и снег, по регионам возможны туман и морось. Температура воздуха вечером около нуля.

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