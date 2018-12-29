Роналду забил два мяча в ворота «Сампдории» и возглавил список бомбардиров чемпионата Италии

В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на домашнем стадионе в Турине победил «Сампдорию». На второй минуте встречи Криштиану Роналду очередным голом установил рекорд Серии А по числу голов за сезон среди португальцев - 13, передает NEWSru.
До перерыва гостям удалось восстановить равновесие: 35-летний Фабио Квальярелла (33') забил в девятом матче подряд, не промахнувшись с 11-метровой отметки - 1:1.
Raddoppio Juventus! Ronaldo dagli 11 metri riporta avanti i bianconeri!— Lega Serie A (@SerieA) 29 декабря 2018 г.
Juventus 2️⃣ - 1️⃣ Sampdoria#JuveSamp #SerieATIM pic.twitter.com/YT5K4AGsp9
Во втором тайме главный арбитр матча Паоло Валери назначил еще один пенальти, на этот раз в ворота «Сампдории». Исполнить одиннадцатиметровый вызвался Роналду, который оказался точным на 65-й минуте. Португалец забил свой 14-й мяч в сезоне и захватил лидерство в бомбардирской гонке Серии А.
«Ювентус» (53), победив 2:1, продолжает лидировать и идти без поражений в чемпионате Италии. У ближайшего преследователя - «Наполи» (41) - на 12 очков меньше и один матч в запасе.