Роналду забил два мяча в ворота «Сампдории» и возглавил список бомбардиров чемпионата Италии

До перерыва гостям удалось восстановить равновесие: 35-летний Фабио Квальярелла (33') забил в девятом матче подряд, не промахнувшись с 11-метровой отметки - 1:1.

Во втором тайме главный арбитр матча Паоло Валери назначил еще один пенальти, на этот раз в ворота «Сампдории». Исполнить одиннадцатиметровый вызвался Роналду, который оказался точным на 65-й минуте. Португалец забил свой 14-й мяч в сезоне и захватил лидерство в бомбардирской гонке Серии А.