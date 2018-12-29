Смотрите, какие штрафы придется платить с нового года за нарушения ПДД

С нового года незначительные нарушения ПДД, а также мелкие нарушения вроде курения в общественном месте, будут караться штрафами, в соответствии с прейскурантом, составленным в Департаменте полиции и погранохраны.
Ставки штрафов в рамках сокращенного производства:
Управление транспортным средством, не имеющим обязательного страхования: 80 евро
Управление незарегистрированным транспортным средством: 80 евро
Управление транспортным средством с нечитаемым с требуемого расстояния государственным регистрационным знаком: 20 евро
Игнорирование красного сигнала светофора: 40 евро
Не уступил дорогу пешеходу: 40 евро
Превышение скорости до 20 км/ч: от трех до 60 евро.
Нарушение правил обгона: 80 евро
Езда по встречной полосе: 80 евро
Нарушение ПДД на железнодорожном переезде: 80 евро
Поездка с непристегнутым ремнем без опасности: 40 евро
Поездка на мотоцикле без шлема: 40 евро
Парковка в запрещенном месте: 20 евро
Парковка в запрещенном месте, представляющая угрозу для других людей: 40 евро
Другое нарушение правил водителем (например, использование мобильного телефона во время поездки): 20 евро
Другое нарушение ПДД пешеходом или велосипедистом: 20 евро
Управление грузовиком без уплаты транспортного налога: 80 евро
Управление грузовиком в случае частичной уплаты транспортного налога: 40 евро
Курение в запрещенном месте: 20 евро
Безбилетный проезд в общественном транспорте: 20 евро