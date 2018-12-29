Сб, 29.12.2018
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Смотрите, какие штрафы придется платить с нового года за нарушения ПДД

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Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

С нового года незначительные нарушения ПДД, а также мелкие нарушения вроде курения в общественном месте, будут караться штрафами, в соответствии с прейскурантом, составленным в Департаменте полиции и погранохраны.

Ставки штрафов в рамках сокращенного производства:

Управление транспортным средством, не имеющим обязательного страхования: 80 евро

Управление незарегистрированным транспортным средством: 80 евро

Управление транспортным средством с нечитаемым с требуемого расстояния государственным регистрационным знаком: 20 евро

Игнорирование красного сигнала светофора: 40 евро

Не уступил дорогу пешеходу: 40 евро

Превышение скорости до 20 км/ч: от трех до 60 евро.

Нарушение правил обгона: 80 евро

Езда по встречной полосе: 80 евро

Нарушение ПДД на железнодорожном переезде: 80 евро

Поездка с непристегнутым ремнем без опасности: 40 евро

Поездка на мотоцикле без шлема: 40 евро

Парковка в запрещенном месте: 20 евро

Парковка в запрещенном месте, представляющая угрозу для других людей: 40 евро

Другое нарушение правил водителем (например, использование мобильного телефона во время поездки): 20 евро

Другое нарушение ПДД пешеходом или велосипедистом: 20 евро

Управление грузовиком без уплаты транспортного налога: 80 евро

Управление грузовиком в случае частичной уплаты транспортного налога: 40 евро

Курение в запрещенном месте: 20 евро

Безбилетный проезд в общественном транспорте: 20 евро

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