Курс евро резко вырос по отношению к рублю

Курс евро постепенно повышался в течение всей торговой сессии, однако после достижения отметки 80 руб. слегка откатился вниз. По состоянию на 15:55 мск пара торговалась на уровне 79,9 руб. за евро.

Курс доллара показал локальный максимум на уровне 69,73 руб. По состоянию на 16:00 мск за один доллар на бирже давали 69,72 руб.

На бирже в Лондоне сегодня выходной, предыдущая торговая сессия закрылась при цене на нефть марки Brent $53,3 за баррель.

Рубль существенно подешевел в течение второй половины месяца, еще 14 декабря торги шли на уровне 75 руб. за евро.

По мнению экспертов, на ситуацию на валютном рынке повлияло резкое падение цен на нефть во второй половине декабря.