Курс евро резко вырос по отношению к рублю

В субботу, 29 декабря, в ходе торгов на Московской бирже курс евро достиг отметки 80 руб., следует из данных биржи. Последний раз у этой отметки пара евро-рубль торговалась в сентябре, передает РБК.
Курс евро постепенно повышался в течение всей торговой сессии, однако после достижения отметки 80 руб. слегка откатился вниз. По состоянию на 15:55 мск пара торговалась на уровне 79,9 руб. за евро.
Курс доллара показал локальный максимум на уровне 69,73 руб. По состоянию на 16:00 мск за один доллар на бирже давали 69,72 руб.
На бирже в Лондоне сегодня выходной, предыдущая торговая сессия закрылась при цене на нефть марки Brent $53,3 за баррель.
Рубль существенно подешевел в течение второй половины месяца, еще 14 декабря торги шли на уровне 75 руб. за евро.
По мнению экспертов, на ситуацию на валютном рынке повлияло резкое падение цен на нефть во второй половине декабря.
Нефть дешевела с начала октября в течение семи недель, цена барреля Brent снизилась с $86 до $58 за баррель. В конце ноября и начале декабря цены на нефть стабилизировались. Однако во второй половине декабря падение нефтяных цен продолжилось, несмотря на договоренность стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. На локальных минимумах цена барреля Brent опускалась ниже уровня $53 за баррель.