Почти 100 000 евро! Житель Латвии сорвал куш в спортивном тотализаторе

Во второй день Рождества, 26 декабря, игрок в спортивном тотализаторе 11.lv выиграл почти 100 000 евро, рассказали агентству ЛЕТА представители компании viensviens.lv.
Представители viensviens.lv отметили, что это самый крупный известный выигрыш в Латвии из зарегистрированных среди спортивных тотализаторов.
По информации viensviens.lv, успешной оказалась ставка в 2500 евро, при которой в карточку ставок была включена победа Lakers в НБА над Warriors (коэффициент - 4,45), а также победа "Лестер Сити" над "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге (коэффициент - 8,50).
Так как обе выбранных команды в этих дуэлях были явными аутсайдерами, общий коэффициент составил 37,825, что и обеспечило выигрыш в 94 562,5 евро.
О своей удаче выигравший узнал ранним утром 27 декабря. На выигранные деньги мужчина планирует закончить строительство дома, а также построить баню.