Почти 100 000 евро! Житель Латвии сорвал куш в спортивном тотализаторе

Представители viensviens.lv отметили, что это самый крупный известный выигрыш в Латвии из зарегистрированных среди спортивных тотализаторов.

По информации viensviens.lv, успешной оказалась ставка в 2500 евро, при которой в карточку ставок была включена победа Lakers в НБА над Warriors (коэффициент - 4,45), а также победа "Лестер Сити" над "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге (коэффициент - 8,50).

Так как обе выбранных команды в этих дуэлях были явными аутсайдерами, общий коэффициент составил 37,825, что и обеспечило выигрыш в 94 562,5 евро.