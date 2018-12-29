Сб, 29.12.2018
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Почти 100 000 евро! Житель Латвии сорвал куш в спортивном тотализаторе

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Janusz Pieńkowski / PantherMedia / Janusz Pieńkowski/Scanpix

Во второй день Рождества, 26 декабря, игрок в спортивном тотализаторе 11.lv выиграл почти 100 000 евро, рассказали агентству ЛЕТА представители компании viensviens.lv. 

Представители viensviens.lv отметили, что это самый крупный известный выигрыш в Латвии из зарегистрированных среди спортивных тотализаторов.

По информации viensviens.lv, успешной оказалась ставка в 2500 евро, при которой в карточку ставок была включена победа Lakers в НБА над Warriors (коэффициент - 4,45), а также победа "Лестер Сити" над "Манчестер Сити" в Английской Премьер-лиге (коэффициент - 8,50).

Так как обе выбранных команды в этих дуэлях были явными аутсайдерами, общий коэффициент составил 37,825, что и обеспечило выигрыш в 94 562,5 евро. 

О своей удаче выигравший узнал ранним утром 27 декабря. На выигранные деньги мужчина планирует закончить строительство дома, а также построить баню.

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