Сб, 29.12.2018
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Машина протаранила ворота в аэропорту Ганновера. Воздушное сообщение остановлено

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Вооруженный полицейский в аэропорту Ганновера.

ФОТО: Clemens Heidrich/AFP/Scanpix

Взлет и посадка самолетов в международном аэропорту Ганновер-Лангенхаген временно приостановлены после инцидента с выездом легкового автомобиля на площадку для обслуживания воздушных средств. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщила в Twitter полиция Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония).

Около 15.40 по местному времени (16.40 по Эстонии) автомобиль с польскими номерами протаранил ведущие на летное поле ворота и попал в зону предполетного обслуживания. Сотрудникам полиции удалось остановить транспортное средство и задержать водителя, передает DW.

Пока неизвестно, носили ли его действия умышленный характер.

Воздушное сообщение приостановлено

После инцидента воздушное сообщение было приостановлено. Вокруг отдельных участков терминала A установлены заграждения. Пассажирам, находящимся в зоне контроля, запрещено ее покидать. Пока неизвестно, когда возобновятся прием и отправление самолетов. 

Перед рождественскими праздниками правоохранительные органы Германии усилили меры безопасности в связи с возможностью совершения терактов в воздушных гаванях Ганновера и Бремена.

По данным за 2016 год, аэропорт Ганновер-Лангенхаген занял в списке воздушных гаваней Германии шестое место по объему пассажиропотока. Он также является вторым в ФРГ по числу маршрутов в Восточную Европу.

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