Машина протаранила ворота в аэропорту Ганновера. Воздушное сообщение остановлено

🔴 Am #hannoverflughafen ist es gegen 15:40 Uhr zu einem #Sicherheitsvorfall gekommen. Ein Mann hatte mit einem Pkw ein Tor durchbrochen und fuhr auf das Vorfeld. Beamte der #Bundespolizei konnten den Pkw stoppen und den Mann überwältigen. #Flughafen #Hannover #Airport — Polizei Hannover (@Polizei_H) 29 декабря 2018 г.

Около 15.40 по местному времени (16.40 по Эстонии) автомобиль с польскими номерами протаранил ведущие на летное поле ворота и попал в зону предполетного обслуживания. Сотрудникам полиции удалось остановить транспортное средство и задержать водителя, передает DW.

Пока неизвестно, носили ли его действия умышленный характер.

Воздушное сообщение приостановлено

После инцидента воздушное сообщение было приостановлено. Вокруг отдельных участков терминала A установлены заграждения. Пассажирам, находящимся в зоне контроля, запрещено ее покидать. Пока неизвестно, когда возобновятся прием и отправление самолетов.

Перед рождественскими праздниками правоохранительные органы Германии усилили меры безопасности в связи с возможностью совершения терактов в воздушных гаванях Ганновера и Бремена.