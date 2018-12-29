После взрыва автобуса с туристами в Египте уничтожили 40 террористов

"В службы национальной безопасности поступила информация о подготовке и о планировании серии террористических атак - против органов власти, особенно в сфере экономики, против туристической индустрии, вооруженных сил, полиции и христианских молельных домов", - отмечается в заявлении.

30 террористов были ликвидированы в провинции Эль-Гиза, а еще 10 - в провинции Северный Синай.

В ходе рейда было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.