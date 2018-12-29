В саду Санта Клауса из Walmart обнаружили тела детей

И не просто в убийстве - есть основания полагать, что он лишил жизни собственных детей: Элвина Крокера-младшего, которому на тот момент было 14, и 13-летнюю Мэри, после чего похоронил их у себя в саду.

Подрабатывавший Сантой в гипермаркете Walmart Элвин Крокер-старший 25 декабря отметил своё пятидесятилетие.

Зарытые на заднем дворе тела детей Элвина Крокера полицейские обнаружили в ходе обыска. Причиной для него послужили сообщения об исчезновении подростков, пишет lenta.ru.

По данным полиции, Мэри не появлялась в школе с октября, а Элвина-младшего не видели с ноября 2016 года. Однако официально о пропаже детей никто не сообщал. Причина смерти детей пока неизвестна.

Крокера обвинили в укрывательстве факта смерти и в жестоком обращении с несовершеннолетними.

Задержаны были и другие члены семьи: жена Элвина и мачеха детей, 33-летняя Кэндис Крокер, его свекровь Ким Райт и её сожитель, Рой Энтони Пратер. Их обвиняют в сокрытии смерти и жестоком обращении с детьми.

Кроме того, полицейские изъяли у семьи Крокеров третьего ребёнка, которому Кэндис приходилась не мачехой, а матерью: СМИ сообщают, что малыш оказался инвалидом, но информации о том, связано ли это с жестоким обращением, пока нет.

Уже после обнаружения тел пропавших подростков и ареста семьи Крокеров знакомые, родственники и соседи начали, наконец, припоминать, что мира и благополучия в доме никогда не было.

Родители перевели детей на домашнее обучение без веских оснований, тем самым практически изолировав их от ровесников, а немногочисленные друзья Элвина и Мэри видели, что обращаются с ними как минимум не лучшим образом.