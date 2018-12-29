Трагедия в Юрмале: автомобиль сбил четырех пешеходов

Представитель Медицинской неотложной помощи Илзе Букша сообщила, что на место происшествия были направлены четыре бригады медиков, а также спецбригада с реаниматологом.

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Трагическое происшествие произошло в темное время суток, но более подробной информации об обстоятельствах случившегося нет.

В то же время портал Apollo со ссылкой на Госполицию сообщил, что вызов на улицу Скуйенес был получен в 17.38. На месте происшествия автомобиль марки Toyota сбил четырех пешеходов, которые пересекали дорогу в неположенном месте.