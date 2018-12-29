Сб, 29.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Трагедия в Юрмале: автомобиль сбил четырех пешеходов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Aculiecinieku foto

В субботу вечером, 29 декабря, в Юрмале произошла тяжелая авария: около 17.30 автомобиль сбил четырех пешеходов, сообщило Латвийское телевидение. Один из них скончался на месте происшествия, трое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Представитель Медицинской неотложной помощи Илзе Букша сообщила, что на место происшествия были направлены четыре бригады медиков, а также спецбригада с реаниматологом. 

ФОТО: Ekrānšāviņš no LTV video

Трагическое происшествие произошло в темное время суток, но более подробной информации об обстоятельствах случившегося нет.

В то же время портал Apollo со ссылкой на Госполицию сообщил, что вызов на улицу Скуйенес был получен в 17.38. На месте происшествия автомобиль марки Toyota сбил четырех пешеходов, которые пересекали дорогу в неположенном месте. 

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ