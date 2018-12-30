Галерея и видео: из банка в центре Таллинна сообщили о пожаре, спасатели возгорания не обнаружили

В воскресенье после полуночи сообщили о пожаре в центре Таллинна на улице Лийвалайа в здании банка Luminor, прибывшая на место происшествия спасательная бригада пожара не обнаружила, передает Postimees.
Как сообщает Пыхьяский спасательный центр, через несколько минут после полуночи сообщили о возгорании по адресу Лийвалайа 45. По словам пресс-секретаря спасательного центра, автоматическая система пожаротушения в здании банка не сработала и пламени не было. Спасатели осмотрели здание.
На место происшествия были отправлены пять пожарных бригад и полицейские.
На улице Лийвалайа одно направление движения было некоторое время перекрыто.
По словам находившегося на месте происшествия фотографа Postimees, с улицы ни открытого пламени, ни дыма видно не было, однако чувствовался запах гари.
В 01.15 пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал, что возгорания не было обнаружено. По словам пресс-секретаря, пар или дым за пределами здания банка мог образоваться в результате самоочищения технической системы здания.