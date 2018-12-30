Галерея и видео: из банка в центре Таллинна сообщили о пожаре, спасатели возгорания не обнаружили

Как сообщает Пыхьяский спасательный центр, через несколько минут после полуночи сообщили о возгорании по адресу Лийвалайа 45. По словам пресс-секретаря спасательного центра, автоматическая система пожаротушения в здании банка не сработала и пламени не было. Спасатели осмотрели здание.

На место происшествия были отправлены пять пожарных бригад и полицейские.

На улице Лийвалайа одно направление движения было некоторое время перекрыто.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа Postimees, с улицы ни открытого пламени, ни дыма видно не было, однако чувствовался запах гари.