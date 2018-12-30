В Улан-Уде упал вертолет, четыре человека погибли
В результате крушения частного вертолета в пригороде столицы Бурятии погибли четыре человека.
Это случилось около 10 часов утра по местному времени. Вертолет рухнул в лесной массив в районе поселка Верхняя Березовка.
После падения машина полностью сгорела. Погибли все, кто находился на борту.
Причины крушения пока неизвестны. По рассказам очевидцев, вертолет сделал несколько кругов, потом завис в воздухе, задел деревья, упал и взорвался.
В поселке Верхняя Березовка, в пригороде Улан-Удэ вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при взлете.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 30 декабря 2018 г.
В кабине находились четыре человека. Никому из них спастись не удалось.
Ммашина рухнула на территорию базы отдыха, после чего загорелась.
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По сообщениям местных СМИ, владелец развившегося вертолета - известный в Бурятии бизнесмен и меценат, владелец торгово-развлекательного центра People's Park Сергей Рогов. Находился ли он на борту, пока точно не установлено.
На месте происшествия работают сотрудники Следовенного комитета, прокуратуры и оперативная группа МЧС.
По информации СКР, вертолет - Augusta AW119 Koala. Это восьмиместная машина с одним несущим винтом, она выпускается британо-итальянской компанией AgustaWestland серийно с 2000 года.