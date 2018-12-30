Вертолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В результате крушения частного вертолета в пригороде столицы Бурятии погибли четыре человека.

Это случилось около 10 часов утра по местному времени. Вертолет рухнул в лесной массив в районе поселка Верхняя Березовка.

После падения машина полностью сгорела. Погибли все, кто находился на борту.

Причины крушения пока неизвестны. По рассказам очевидцев, вертолет сделал несколько кругов, потом завис в воздухе, задел деревья, упал и взорвался.

По сообщениям местных СМИ, владелец развившегося вертолета - известный в Бурятии бизнесмен и меценат, владелец торгово-развлекательного центра People's Park Сергей Рогов. Находился ли он на борту, пока точно не установлено.

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На месте происшествия работают сотрудники Следовенного комитета, прокуратуры и оперативная группа МЧС.

По информации СКР, вертолет - Augusta AW119 Koala. Это восьмиместная машина с одним несущим винтом, она выпускается британо-итальянской компанией AgustaWestland серийно с 2000 года.