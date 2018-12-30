Смягчатся требования к зданиям с околонулевым энергопотреблением

С 1 января в соответствии с постановлением впервые вступят в действие исключения из требований к зданиям с околонулевым потреблением энергии, пишет BNS.
По сообщению Министерства экономики и коммуникаций (MKM), в отношении небольших жилых домов будут действовать новые нормы энергоэнеффективности. Минимальный уровень энергоэффективного здания составляет класс энергоэффективности C для существенно реконструированных существующих зданий и класс энергоэффективности B для новых зданий.
Постановление министра предпринимательства впервые вводит исключения для зданий с околонулевым потреблением энергии. Не требуется достижение уровня околонулевого потребления энергии, если установка связанных с возобновляемой энергией устройств неоправдана с экономической точки зрения или технически невыполнима. Требование околонулевого потребления энергии также не распространяется на жилые дома с отапливаемой площадью до 22 кв. м.
В отношении небольших домов требование околонулевого производства энергии откладывается до введения новых оптимальных уровней энергоэффективности. В отношении бревенчатых домов и в дальнейшем будут приняты смягчающие требования коэффициенты как при строительстве новых, так и при существенной реконструкции старых домов.