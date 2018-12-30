Смягчатся требования к зданиям с околонулевым энергопотреблением

По сообщению Министерства экономики и коммуникаций (MKM), в отношении небольших жилых домов будут действовать новые нормы энергоэнеффективности. Минимальный уровень энергоэффективного здания составляет класс энергоэффективности C для существенно реконструированных существующих зданий и класс энергоэффективности B для новых зданий.

Постановление министра предпринимательства впервые вводит исключения для зданий с околонулевым потреблением энергии. Не требуется достижение уровня околонулевого потребления энергии, если установка связанных с возобновляемой энергией устройств неоправдана с экономической точки зрения или технически невыполнима. Требование околонулевого потребления энергии также не распространяется на жилые дома с отапливаемой площадью до 22 кв. м.