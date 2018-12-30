Вс, 30.12.2018
Меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими. Елена Скульская

График: смотрите, кто стал самым крупным в мире производителем оружия

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Истребитель Lockheed Martin F-35. Иллюстративное фото.

ФОТО: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP/Scanpix

В прошлом (2017) году продажи оружия и военной техники выросли на 2,5 процента до 398,2 миллиардов долларов. Предприятия США заработали на этом 225,5 миллиардов долларов, передает Postimees.

Самый крупный в мире производитель оружия - Lockheed Martin, оборот которого в 2017 году составил 44,9 миллиардов долларов.

Корпорация Boeing продала в прошлом году оружия на 26,9 миллиардов евро.

Среди стран самым крупным производителем оружия стали США, где было произведено 57 процентов всей военной техники. На втором месте расположилась Россия.

Китай не учтен в анализе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

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