Фото: в столице Сербии прошла многотысячная акция протеста

В Белграде четвертые выходные подряд продолжаются антиправительственные протесты. Около 25 тысяч человек прошли протестным маршем по центру столицы Сербии в субботу, 29 декабря. Организаторами акции выступило объединение оппозиционных партий, в которое входят как крайне левые, так и ультраправые политические силы. В то же время корреспондент информагентства AFP отметил, что на демонстрации не были замечены символы каких-либо политических партий, передает Deutsche Welle.