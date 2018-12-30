Лауристин: EKRE привнесла в Эстонию политическую культуру исламизма

"Я вижу, что на мероприятия EKRE приходят люди с низким уровнем культуры, битья ногами и насилия в эстонской политической культуре всегда избегали. Даже тогда, когда Интердвижение проникло на Тоомпеа, не было ни одного столкновения, хотя напряжения было глубоким и злость - сильной, кулаки тогда держали в кармане", - сказала Лауристин в интервью Lääne Elu.