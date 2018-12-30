Лауристин: EKRE привнесла в Эстонию политическую культуру исламизма

Член правления Социал-демократической партии, эмерит-профессор Марью Лауристин сказала газете Lääne Elu, что EKRE, одобряя угрозы убийством и насилие, привнесла в эстонскую политику культуру исламизма, передает Postimees.
"Я вижу, что на мероприятия EKRE приходят люди с низким уровнем культуры, битья ногами и насилия в эстонской политической культуре всегда избегали. Даже тогда, когда Интердвижение проникло на Тоомпеа, не было ни одного столкновения, хотя напряжения было глубоким и злость - сильной, кулаки тогда держали в кармане", - сказала Лауристин в интервью Lääne Elu.
"Тогда эстонские мужчины стояли на Тоомпеа, держа руки за спиной, чтобы не было ни одного столкновения. Случай Таранда показал, что улаживанию дел руками и ногами в политике дали зеленый свет. На площади Лосси прозвучали угрозы убийством. EKRE привнесла в политическую культуру Эстонии политику исламизма. Угроза до смерти закидать камнями предателя - культура исламизма, у нас подобного обычая не было никогда", - отметила она.
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