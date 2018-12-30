Топ-5 самых суровых тюремных приговоров за 2018 год

ПЯТОЕ место: Давид Майсурянтс – десять лет

1 февраля суд приговорил Давила Майсурянтса к десяти годам лишения свободы по совокупности преступлений. Его судили за оборот марихуаны в большом количестве. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что Давид был ранее судим за преступление такого же характера в Швеции.

Наркотики Майсурянтс с подельником прятали в тайнике (461,6 грамм марихуаны), потом упакованную марихуану везли на парковку неподалеку, где прятали с целью передачи потребителям. Когда полиция задержала преступников, то нашла количество наркотика, которого хватило бы более чем на 650 доз.

ЧЕТВЕРТОЕ место: Юрий Данилишен - 11 лет и четыре месяца

Речь идет о наркопреступлении, приговор был вынесен 30 мая. Данилишен был приговорен за продажу амфетамина.

На самом деле к тому времени он уже сидел в тюрьме – в 2011 году Данилишена приговорили на 17 лет за двойное убийство. Это не помешало ему руководить наркобизнесом прямо из тюрьмы.

ТРЕТЬЕ место: Яана Оя – 11 лет, десять месяцев и десять дней

«Бронзу» в этом году взяла женщина – Яана Оя, которая получила больше 11 лет тюрьмы по совокупности за причинение тяжких телесных повреждений. Как и предыдущий заключенный, на момент совершения преступления Оя отбывала 15-летний срок за куда более тяжкое преступление – она насмерть задушила 40-летнюю женщину.

24 июня 2015 года Яана с подельником Тоомасом пошла в квартиру жертвы с целью выяснить, общалась ли та с ее сожителем. Когда выяснилось, что связь действительно была, Яана задушила женщину.

Тоомас помогал убивать и препятствовал 20-летнему сыну жертвы, который хотел позвать на помощь. После смерти жертвы Тоомас убрал из квартиры дымовые датчики и поджег жилье.

Яана подстрекала Тоомаса убить сына жертвы, чтобы скрыть преступление, но парню удалось себя защитить. Кроме того, обоих обвинили в воровстве, а Яану еще и в двух эпизодах насилия.

Последнее преступление, за которое Яана и получила 11 лет, произошло в тюрьме – заключенная напала на двух сокамерниц.

ВТОРОЕ И ПЕРВОЕ место: Анатолий Плутахин и Дмитрий Прокофьев – 14 и 13 лет

Первое место делят преступники, которые совершили убийство с целью ограбления 15 лет назад.

Летом 2003 года они напали в одном из столичных баров на двух граждан Финляндии, один из которых был владельцем того бара. Потерпевшим угрожали пистолетом и били их дубинкой.

Потом преступники связали руки и ноги своих жертв и опустошили полки и кассу заведения. Они также угнали машину потерпевших.

Оба финна получили травмы, один из них позднее умер в больнице.

Несмотря на то, что полиция собрала все возможные улики, в том числе пробы ДНК, найти подозреваемых 15 лет назад не удалось. В то время все, что связано с ДНК, только начинало входить в работу, и ДНК подозреваемых не было в базе данных.