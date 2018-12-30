Председатель Еврокомиссии обвинил страны ЕС в вопиющем лицемерии. Что произошло?

"Все главы стран и правительств стран ЕС два года требовали улучшений в защите внешних границ. Однако теперь со всех сторон появляются сомнения: говорится о покушении на национальный суверенитет, о том, что все происходит слишком быстро, и цифры слишком большие. Это вопиющее лицемерие", - заявил глава Еврокомиссии.

В конце октября правительство Германии заявило о своих сомнениях в возможности существенного увеличения числа служащих в Европейской службе пограничной и береговой охраны Frontex в скором времени. "Предложение увеличить персонал Frontex до 10 тысяч уже в 2020 году является колоссальной задачей", - отмечается в заявлении кабинета министров ФРГ. Поэтому Берлин выступает за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы.