В ростовском аэропорту задержали пассажира, ударившего бортпроводника

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Платов" поступила информация о том, что экипажу самолета рейса "Москва - Ростов-на-Дону", требуется помощь полицейских. Командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание", - рассказала Волк.