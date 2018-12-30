Вс, 30.12.2018
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В ростовском аэропорту задержали пассажира, ударившего бортпроводника

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic

Полиция задержала пассажира авиарейса Москва - Ростов-на-Дону, курившего на борту самолета и ударившего члена экипажа, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Платов" поступила информация о том, что экипажу самолета рейса "Москва - Ростов-на-Дону", требуется помощь полицейских. Командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание", - рассказала Волк.

По ее словам, в настоящее время хулиган задержан, в отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

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