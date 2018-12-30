Биткойн – инвестиционная катастрофа 2018 года

Достигший стоимости почти 20 000 долларов в середине декабря прошлого года биткойн на сегодняшний день потерял четыре пятых своей стоимости, пишет Majandus24. По данным российской консалтинговой фирмы «ФинЭкспертиза», биткойн стал самым плохим инвестиционным инструментом в уходящем году.
Несмотря ни на что, многие до сих пор верят в биткойн и другие криптовалюты, их даже стали рассматривать как обычные, хотя и рискованные инвестиционные инструменты.
В прошлые годы стоимость биткойна была запредельной, поскольку многие считали, что эта криптовалюта станет цифровым золотом. Один из его популяризаторов, профессор математики и бывший топ-менеджер банка JPMorgan Алекс Гуревич сказал, что даже если биткойн упадет, время работает на него.
«С каждым днем, когда он не пропадает, он становится на шаг ближе к перманентному статусу цифрового золота», - сказал Гуревич.
Поскольку в этом десятилетии центробанки наводнили рынки ликвидностью и кредитные расходы крайне низки, то деньги находят дорогу к рискантной собственности. И нет ничего более рискантного, чем биткойн.
Один из примеров движения денег в этот сектор – рост торгующегося на бирже фонда ETF) Bitcoin Investment Trust. В первый год его работы (2013) объем его активов составлял 51 млн долларов, к концу 2017-го он раздулся до 3,5 млрд долларов США, пишет The Wall Street Journal. Правда, из-за падения биткойна активы тоже упали до 900 млн долларов.
В отношении криптовалюты испытывает интерес и венчурный капитал. В 2013 венчурный бизнес инвестировал в сектор биткойна 96 млн долларов, в 2016 – 500 млн и в 2017 – более двух млрд долларов.